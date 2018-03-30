



Уилл Смит сходил на свидание с андроидом Софией - 30.03.2018 15:26

Американский киноактер уилл Смит побывал не необыкновенном свидании - компанию ему составила София, человекоподобный робот.

Обстановка была весьма располагающей - София проводила время с Уиллом на Каймановых островах, на террасе, откуда открывается вид на Карибское море. Но несмотря на красивый вид и все попытки двухкратного номинанта на премию Оскар, добиться расположения Софии Смиту так и не удалось.

От предложенного спутником бокала белого вина София сразу же отказалась. Его попытка пошутить также ни к чему не привела - андроид-женщина тут же заявила, что юмор является иррациональным человеческим поведением, и вовсе ее не интересует. Не оставила без внимания она и музыкального творчества Уилла. София отметила, что слышала его песни, но они - не для нее.

Актер попытался поцеловать Софию, но она снова его осадила, предложив остаться друзьями, пообщаться, узнать друг друга получше. Уилл Смит отметил, что развитии искусственного интеллекта Софии есть недостатки, о чем говорит отказ от поцелуя.

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