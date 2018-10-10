



Прикарпатці знову перекрили трасу на Чернівці через відсутність ремонту - 10.10.2018 11:51

Дорогу державного значення Р-62 сполученням Криворівня-Чернівці перекрито станом на середу, 10 жовтня. Дорога закрита для руху від учора, 9 жовтня.

Перекривають трасу, як і раніше, прикарпатці, жителі села Великий Рожин Косівського району Івано-Франківської області.

За словами одного з учасників мітингу Валентина Богдана, люди прийшли на збір, аби перекрити дорогу, о 8:00. До теперішнього часу до них так і прийшли ані представники Службі автомобільних доріг області, ані представники місцеовї влади.

Відзначимо, що раніше активісти також перекривали на Прикарпатті дорогу Криворівня-Чернівці. До цього мітингарі збирались 11 та 12 вересня , аби вимагати у влади ремонту дороги, що проходить через їхнє село. Представники ремонтних служб повідомляли, що ремонт відбудеться тоді, коли на нього будуть виділені кошти.

Платинова Буковина, Чернівці

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