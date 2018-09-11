Буковинці та франківчани другу добу перекривають дорогу

- 12.09.2018 11:20
Буковинці та франківчани другу добу перекривають дорогу

Протягом другої поспіль доби жителі Чернівецької та Франківської областей проводять спільну акцію та перекривають дорогу.

На дорозі Чернівці-Путила проїзд перекритий, і протягом минулої ночі люди чергували, не пускаючи транспорт. Відзначимо також, що з 8:00 ранку 11 вересня перекрито дорогу в Косівському районі в селі Великий Рожин, що під Скалою Сокільське. Не пропускають ані особистий транспорт, ані автобуси. Місцеві жителі відзначають, що вони протестували та тримали дорогу закритою протягом дня, після залишились на нічне чергування, запалили багаття.

Дорогу франківчани перекривають разом із мешканцями Чернівецької області - до акції приєднались жителі Вижницького та Путильського районів Буковини. Головною вимогою мітингарів є ремонт дорожнього покриття на протяжності 3,3 кілометри, де дорога є найгіршої, і там фактично нема як проїхати. Даний відрізок дороги вже протягом десятків років не ремонтують і, згідно заяв, цього року кошти на цей ремонт також не передбачено.

До протестувальників вирушили на зустріч представники районної влади, однак відкрити дорогу активісти все одно не погодились. З підтримкою мітингарів виступили депутати Путильської райради, і було вирішено направити проханння до Президента та прем'єр-міністра України прохання про виділення коштів на ремонт дороги державного значення, а також двох мостів через річку Черемош. 

Активісти вимагають інформації про виділення грошей на ремонт дороги, яку вони перекривають - коши кошти виділялись, і чи виділялись взагалі, і на що їх було витрачено. Справа в тому, що ремонтні роботи було розпочато підрядником минулого року, однак, всю працю було припинено, оскільки з підрядником не розрахувались.

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: ремонт доріг в україні, фіано-франківська область ремонт доріг

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