



Коли в Чернівцях 10 жовтня включать воду - 10.10.2018 09:47

Секретар міської ради Чернівців Василь Продан повідомив на сторінці у Facebook, що після проведення ремонтних робіт після масштабної аварії на водогоні 8 жовтня водопостачання у місті має бути відновлене вранці 10 жовтня.

В дописі, опублікованому о 8:28, значиться, що постачання води буде відновлене протягом години. Продан відзначив, що за інформацією директора комунального підприємства Чернівціводоканал, уже 70% будинків в місті вже мають воду.

В той самий час, станом на 9:40 більшість користувачів писала під постом секретаря, що води все ще немає. На прохання Продана люди вказують адреси, де водопостачання ще немає.

Нагадаємо, що прорив стався на водогоні Дністер-Чернівці 8 жовтня ввечері на ділянці між селами Вікно та Шубранець. Через витік з труби утворився справжній фонтан води, висота струменя якого сягала 7 метрів.

Платинова Буковина, Чернівці

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