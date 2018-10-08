



В Чернівцях через велику аварію добу не буде води - 09.10.2018 09:41

На водогоні Дністер-Чернівці напередодні, 8 жовтня, сталась масштабна аварія - з вечора понеділка в чернівецьких помешканнях немає води.

Прорив на водогоні схожий на справжній гейзер, як видно на відео, опублікованих в соцмережах - фонтани води піднімались уверх на добри десяток метрів.

В підприємстві Чернівціводоканал запевняють - водопостачання має бути відновлене до вечора 9 жовтня, орієнтовно до 21:00 години. Проте постачання буде здійснюваись з резервуарів чистої води.

Це означає знижений тиск води в мережах, тобто, в багатоповерхових будинках подекуди води все одно не буде, хіба що в квартирах на нижніх поверхах.

Відео опублікував очільник департаменту ЖКГ Чернівецької міськради Володимир Бешлей.

Платинова Буковина, Чернівці

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