В Чернівцях через велику аварію добу не буде води- 09.10.2018 09:41
На водогоні Дністер-Чернівці напередодні, 8 жовтня, сталась масштабна аварія - з вечора понеділка в чернівецьких помешканнях немає води.
Прорив на водогоні схожий на справжній гейзер, як видно на відео, опублікованих в соцмережах - фонтани води піднімались уверх на добри десяток метрів.
В підприємстві Чернівціводоканал запевняють - водопостачання має бути відновлене до вечора 9 жовтня, орієнтовно до 21:00 години. Проте постачання буде здійснюваись з резервуарів чистої води.
Це означає знижений тиск води в мережах, тобто, в багатоповерхових будинках подекуди води все одно не буде, хіба що в квартирах на нижніх поверхах.
Відео опублікував очільник департаменту ЖКГ Чернівецької міськради Володимир Бешлей.
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