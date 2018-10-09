Ситуація в Ічні нормалізувалась 10 10 2018

- 10.10.2018 09:30
Ситуація в Ічні нормалізувалась 10 10 2018

Станом на ранок, 8:30 середи, 10 жовтня, в Ічнянському районі на Чернігівщині вже не чутні вибухи та немає диму. Місцеві жителі повідомляють, що вночі у бік військових складів техніка рятувальнів направлялась для гасіння пожежі. Також ранокм над складами пролітали два літаки.

Вибухи різної інтенсивності на військовому складі ще було чутно вранці, близько 7:00

На теперішній момент в Ічні немає газопостачання, проте, є вода та електрика. Волонтери організували в центрі міста польову кухню. Містяни сподіваються, що вже сьогодні ситуація нормалізується, та вони зможуть повернутись у свої домівки.

Окрім того, в Ічні було зафіксовано випадки мародерства. Точну кількість випадків в Національній поліції встановити не змогли. Наразі двоє мародерів знаходяться у районному відділенні поліції.

Нагадаємо, що повідомлення про початок вибухів на шостому арсеналі в Ічнянському районі Чернігівської області надійшло 9 жовтня приблизно  о 3:40. орядка 10 тисяч осіб було евакуйовано у зв'язку з надзвичайною ситуацією. Були перекриті дороги державного значення, обмежений повітряний простір в радіусі 30 км над місцем вибухів.

Серед причин вибухів розглядаються три версії. Серед них - вчинення диверсійних дій, порушення правил пожежної безпеки або правил зберігання боєприпасів, а також навмисний підрив або підпал.

За даними Генштабу ЗСУ, на території шостого арсеналу вдалось локалізувати 35% пожеж.

Платинова Буковина

Ключові слова: ічня обстановка на 10 жовтня, ічня вибухи на арсеналі

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