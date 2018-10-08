



Вибухи на військовому арсеналі в Ічні на Чернігівщині 9 10 2018 - 09.10.2018 10:23

В районі населеного пункту Ічня Чернігівської області на технічній території 6-го арсеналу вночі 9 жовтня почались вибухи. Інформація про це надійшла орієнтовно о 3:30. Боєприпаси вибухають зі швидкістю приблизно 2-3 вибухи на секунду.

Станом на 10:00 вівторка, в населеному пункті відбувається евакуація, жертв і поранених немає, переміщуються пожежні танки. За попередньою інформацією, вже було евакуйовано порядка 10 тисяч людей - це особовий склад 6-го арсеналу, люди, що проживають на адміністративній території арсеналу. В евакуації задіяні автобуси Ічнянської районної держадміністрації.

На місце події вилетів прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Президент Петро Порошенко викликав для доповіді по Чернігівській області силовиків.

Військова прокуратура Центрального регіону України відкрила за фактом вибухів на арсеналі кримінальне провадження відповідно частини 3 статті 425 Кримінального кодексу України, де йдеться про недбале ставлення військової службової особи до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинені в умовах особливого періоду, крім військового становища. Покарання за це передбачається у вигляді позбавлення волі терміном на 5-7 років. Слідчий відділ Управління СБУ в Чернігівській області буде проводити досудове розслідування.

Як повідомляється, в безпосередній близькості до міся вибухів були перекриті деякі дороги. Власне, з Ічні перекриті дороги на Прилуки, Тростянеь та Новий Биків. Повітряний простір у радіусі 30 кілометрів над місцем події також закритий. Підрозділи Мінінфраструктури здійснюють маршрутти об'їзду та обльоту небезпечної зони.

За словами першого заступника МВС України Сергія Ярового, наразі працює оперативний штаб. Триває евакуація населення за допомогою Національної гвардії та підрозділів Держслужби з надзвичайних ситуацій. На місце події був направлений 21 піротехнічний розрахунок чисельністю 150 осіб та 39 одиниць техніки, також наряди Нацполіції та Нацгвардії, усього працює 220 людей особового складу та 60 одиниць техніки ДСНС. Здійснюється патрулювання території.

Платинова Буковина

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