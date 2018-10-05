



Захворювання на сибірську язву виявили на Житомирщині - 05.10.2018 14:01

В іншій області України виявлено захворювання на ибірську язву. Цього разу небезпечну хворобу виявили в Житомирськиій області. Зі специфічними симптомами до лікарні потрапила 35-річна жінка.

За даними Дерпродспоживслужби, хворобу підозрюють у жительки села Білка на Житомирщині. Жінку госпіталізували до інфекційного відділення Коростенської лікарні. Попередній діагноз, поставлений жінці - шкірна форма сибірської язви.

В рдині жінки окрім неї проживає ще п'ятеро осіб - це мати, чоловік та двоє неповнолітніх дітей. Наразі лікарі проводять їх медичне обстеження.

Зазначимо, раніше ми писали про спалах захворювання на сибірську язву на Одещині . Випадки захворювання було підтверджено спеціалістами Міністерства охорони здоров'я України. В лікарню було госпіталізовано п'ятеро жителів села Міняйлівка. Захворювання було підтверджено у одного з пацієнтів.

Платинова Буковина

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