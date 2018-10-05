Захворювання на сибірську язву виявили на Житомирщині- 05.10.2018 14:01
В іншій області України виявлено захворювання на ибірську язву. Цього разу небезпечну хворобу виявили в Житомирськиій області. Зі специфічними симптомами до лікарні потрапила 35-річна жінка.
За даними Дерпродспоживслужби, хворобу підозрюють у жительки села Білка на Житомирщині. Жінку госпіталізували до інфекційного відділення Коростенської лікарні. Попередній діагноз, поставлений жінці - шкірна форма сибірської язви.
В рдині жінки окрім неї проживає ще п'ятеро осіб - це мати, чоловік та двоє неповнолітніх дітей. Наразі лікарі проводять їх медичне обстеження.
Зазначимо, раніше ми писали про спалах захворювання на сибірську язву на Одещині. Випадки захворювання було підтверджено спеціалістами Міністерства охорони здоров'я України. В лікарню було госпіталізовано п'ятеро жителів села Міняйлівка. Захворювання було підтверджено у одного з пацієнтів.
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