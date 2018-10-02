На Одещині зафіксовано спалах сибірської язви- 02.10.2018 13:39
В Саратському районі Одеської області з зараженням сибірською язвою до місцевої центральної районної лікарні було госпіталізовано п'ятро осіб.
Усі захворілі - жителі села Міняйлівка - наразі перебувають в інфекційному відділенні лікарні.
Наразі стан пацієнтів лікарі оціюють як стабільний.
Сибірська язва являє собою вкрай небезпечну хворобу, що загрожує сільськогосподарським та диким тваринам, а також людині. Дане захворювання характеризується інтоксикацією, також розвитком серозно-геморагічного запалення шкіри, внутрішніх органів та лімфатичниз вузлів. Протікати сибірка може в шкірній або у септичній формі, якщо йдеться про людину. У тварин частіше за все зустрічається кишкова та легенева форми сибірської язви.
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