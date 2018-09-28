



В Британії виявили третього причетного до отруєння в Солсбері - 28.09.2018 13:37

Особу третьої людини, також причетної до отруєння родини Скрипалів в Солсбері, вдалось встановити британським спецслужбам. Але наразі ім'я цієї людини не озвучують.

Повідомляється, що третій чоловік, як встановили спецслужби Британії спільно з відділом поліції з боротьби з тероризмом, працював на військову розвідку РФ. Попередньо повідомляється, що саме він отримав доручення спланувати атаку перед тим, як до Великої Британії було доставлено нервово-паралітичну речовину "Новачок", використану для отруєння подвійного агента Скрипаля та його доньки. Власно, він мав передати інформацію щодо Сергія Скрипаля виконавцям.

День отруєння британські спецсллужби змогли відтворити буквально по основним подіям. Нагадаємо, що основними підозрюваними у даній справі є двоє росіян, відомі за іменами Руслан Боширов та Олександр Петров . Третій причетний до події, вірогідніше за усе, передав їм інформацію про потерпілих.

Нагадаємо, отруєння колишнього працівника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії відбулось у Солсбері, Велика Британія, в березні 2018 року. Для отруєння зловмисники використали нервово-паралітичну речовину "Новачок", розробки якої проводились у СРСР. Офіційно Британія наголошує на тому, що вина за використання хімічної зброї лежить на Москві.

Скрипалів вдалось врятувати, проте справа з хімічною атакою обернулась міжнародним скандалом. Після цього з ряду країн були вислані російські дипломати.

Платинова Буковина

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