



Журналісти Bellingcat довели причетність Петрова та Боширова до ГРУ РФ - 27.09.2018 14:27

Стосовно росіян Петрова та Боширова, яких підозрюють в отруєнні Скрипалів у Солсбері, було проведене розслідування журналістами Bellingcat. Репортери розкрили попередні операції російських спецслужбовців та підтвердили, що обидва є діючими працівниками ГРУ РФ.

Номери закордонних паспортів росіян є найбільш переконливим доказом у зв'язку з атакою на Скрипалів. Справа в тому, що закордонні паспорти не згадуються у записах про внутрішні паспорти обох чоловіків. Це означає, що документи були видані окремою організацією, яка не має звітувати до централізованого реєстру державних посвідчень особи. Дана організація займається видачею закордонних паспортів співробітникам ГРУ, що мають легенду, на підставні імена. Що стосується номерів закордонних паспортів, то уПєтрова та Боширова вони відрізняються лише останньою цифрою на трійку.

За результатами розслідування було встановлено, що заграни були видані з тієї самої партії, що і паспорт полковника Едуарда Шишмакова, колишнього військового аташе РФ у Варшаві, який також був співробітником ГРУ, та під час подорожей використовував паспорт на ім'я Едуарда Широкова. Він був залучений до операції з вчинення перевороту в Подгориці, який провалився.

Якщо у Боширова та Петрова різниця в номері документу лише на 3, то у Пєтрова та Широкова вони відрізняються на 26 - 654341297 та 654341323 відповідно. З цього можна зробити висновок, що пов'язані із отруєнням у Солсбері спецагенти отримали свої паспорти трохи раніше, ніж Широков, але приблизно того ж року - у 2016. Журналісти Bellingcat дійшли висновку, що з квітня по серпень 2016 року спецслужби РФ видали 26 закордонних паспортів на підставні імена. Раніше було встановлено, що Широков є достеменно працівником ГРУ, з чого випливає, що Боширов та Пєтров є працівниками тієї ж спецслужби.

В розпорядженні журналістів опинились дані про перетин Петровим кордонів за новим закордонним паспортом. ГРУшник часто навідувався до країн Європи. Щодо останньої закордонної поїздки, то він разом із Бошировим приземлився в аеропорту Гатвік 2 березня 2018 року. Юлія Скрипаль прилетіла до батька в Лондон наступного дня, і вже 4 березня Сергій та Юлія Скрипаль були отруєні.

Імена підозрюваних в отруєнні британська поліція назвала 5 вересня 2018 року, зазначивши, що вони є спецагентами військової розвідки РФ. В Росії будь-які заяви подібного роду відкидають, відзначаючи, що такі імена їм не відомі. Власне, президент РФ Володимир Путін 12 вересня відзначив, що підозрювані особи дійсно перебувають у Росії, але вони є цивільними без будь-яких кримінальних зв'язків. Пізніше Bellingcat заявили, що зв'язок Петрова і Боширова з ГРУ РФ є беззаперечним. В довідці Федеральної міграційною служби вказано, що номер Петрова належить до АТС 195 в Хорошевському районі Москви. Там також розташована штаб-квартира ГРУ Міноборони РФ. За цим номером зателефонували журналісти ABC News і Independent, і за цим номером їм відповіли, що вони звернулись до Міністерства оборони РФ.

Трохи згодом стало відомо, що так званий Руслан Боширов, один з підозрюваних в отруєнні Скрипалів, є полковником ГРУ, Героєм РФ на ім'я Анатолій Чипіга.

Платинова Буковина

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