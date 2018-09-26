Нардеп звинуватив Клімкіна в національній ворожнечі

- 26.09.2018 14:09
Нардеп звинуватив Клімкіна в національній ворожнечі

Через заяви міністра закордонних справ України Павла Клімкіна щодо проявів сепаратизму на Закарпатті народний депутат України Василь Брензович (БПП) хоче притягти чиновника до відповідальності. Через це Брензович має намір звертатись до голови ГПУ Юрія Луценка.

Нагадаємо, що такі заяви Клімкін почав озвучувати після подій у Закарпатті з урочистою видачею паспортів Угорщини.

За словами нардепа, декілька останніх днів Клімкін робив заяви на своїй сторінців Facebook та у ЗМІ неодноразові заяви стосовно того, що  угорська громада підігріває на Закарпатті сепаратистські настрої. Також міністр заявляв, що дані події нібито вписуються у вплив Росії та є елементом гібридної війни.

Брензович вважає, що будь-які заяви такого характеру є нічим іншим, ніж провокацією та розпалюванням національної ворожнечі, а також налаштуванням проти мешканців Закарпатської області, де живуть представники різних національностей. Народний депутат також зазначив, що дії Клімкіна можна класифікувати згідно статті 161 Кримінального кодексу України. Відзначим, що в даній статті йдеться про порушення рівноправності залежно від їх расової, національної належності.

Народний депута вимагає у Генеральної прокуратури України провести перевірки даної інформації та притягнути до кримінаьної відповідальності міністра Клімкіна.

Платинова Буковина

Ключові слова: національна ворожнеча клімкін, сепаратизм на закарпатті, видача паспортів угорщини на закарпатті

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