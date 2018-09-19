За видачу паспортів з України висилають угорського консула

- 20.09.2018 09:57
За видачу паспортів з України висилають угорського консула

У місті Берегово Закарпатської області вибухнув скандал, пов'язаний з видачею українцям паспортів іншої держави. Берегово, нагадаємо, перебуває недалеко від кордону з Угорщиною, і видавалися паспорти саме цієї країни.

У зв'язку з цим консул Угорщини буде відкликаний з України, як заявив глава Міністерства закордонних справ України Павло Клімкін.

Нагадаємо, в мережі з'явилося відео з церемонії видачі в Закарпатті угорських паспортів - з частуванням шампанським, читанням присяги і інструкціями, як вести себе новоспеченим угорських підданих - не розповідати про наявність паспорта іншої країни українським властям.

 

За словами Клімкіна, про те, що відбувається керівництву країни було відомо, в зв'язку з чим на адресу угорських колег неодноразово звучали попередження. Відео стало доказом бездіяльності, на що в обов'язковому порядку необхідно було відреагувати. Глава українського МЗС зазначив, що гвинтиком в налагодженій системі є як раз консул Угорщини, який буде відісланий з України.

Відзначимо, що в Україні за законом подвійне громадянство заборонене, в той час як відповідальності за його наявності немає.

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Ключові слова: угорські паспорти для українців, подвійне громадянство україна, консул угорщини на закарпатті

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