



Вероніку Дідусенко позбавили титулу Міс Україна 2018 - 24.09.2018 14:06

Переможниця конкурсу краси Міс Україна 2018 Вероніка Дідусенко - дискваліфікована через порушення правил. Про це повідомили в організаційному комітеті Національного конкурсу краси.

Як стало відомо, Вероніка, про яку ми писали раніше , приховала свій статус, що є порушенням конкурсу. Згідно чинних правил, претендентка на звання Міс Україна не може перебувати у шлюбі до конкурсу чи під час нього. 23-річна Дідусенко, як виявилось, вже давно заміжня та виховує 4-річного сина.

Виконавчий директор організаційного комітету конкурсу краси "Міс Україна" Вікторія Кіосе під час прес-конференції відзначила, що цього року в фіналі конкурсу жюрі обрали дівчину за особливими критеріями. Проте пізніше стало відомо про порушення правил конкурсанткою, яка надала недостовірні дані про себе. Через це її було вирішено дискваліфікувати та позбавити титулу та корони "Міс Україна 2018".

Під час трансляції телеверсії конкурсу, яка відбудеться на телеканалі 1+1 30 версня о 23:30 буде названо ім'я нової володарки титулу "Міс Україна 2018", яка братиме участь у конкурсу "Міс світу" в грудні цього року.

Платинова Буковина

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