Відоме ім'я Міс України 2018

- 21.09.2018 11:08
Відоме ім'я Міс України 2018

Пізно ввечері 20 вересня відбувся конкурс краси Міс Україна 2018, і було названо ім'я найкрасивішої українки, якій випала честь представляти нашу країну на конкурсі краси Міс світу. 

Головну корону та титул Міс Україна-2018 отримала 23-річна киянка Вероніка Дідусенко.

Цей конкурс краси проводять в Україні вже 28 років. У свій час переможниці цього конкурсу отримали серйозний поштовх у кар'єрі, і серед таких особистостей варто назвати Владу Литовченко, Ксенію Кузьменко та Олександру Ніколаєнко.

Вероніка Дідусенко. Фото з Instagram

Перед тим, як взяти участь у фінальній стадії конкурсу, красуням необхідно серйозно підготуватись. Власне, 15 тисяч дівчат пройшли на кастинг "Міс Україна", і з них для участі у фіналі було обрано лише 24 найкрасивіших та найдостойніших. Але найголовніша корона може дістатись лише одній з них, тож конкуренція дуже висока. Відзначимо, що корона "Міс Україна" - це не лише краса, але й велика відповідальність. Власне, сама прикраса має вагу 1 кг 600 г.

Для володарки звання "Міс Україна-2018" Вероніки Дідусенко наступним кроком буде участь у конкурсі "Міс світу", що відбудеться наприкінці року на китайському півострові Хайнань. 6 грудня 2018 року стане відомо. хто стане найкрасивішою дівчиною світу цього року. Усього участь у найпрестижнішому конкурсі краси беруть представниці 120 країн світу.

 

Платинова Буковина

Ключові слова: мвс україна 2018, вероніка дідусенко

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