



Каспрук помилявся щодо включення Бабюк до виконкому - 11.09.2018 12:57

В Чернівцях у вівторок, 11 вересня, виконавчий комітет міськради зібрався для обговорення ситуації, що склалась на комунальному підптриємстві "Спецкомунтранс".

Зазначимо, що на сьогоднішнє засідання виконкому несподівано завітав відсторонений від виконання обов'язків мера Чернівців Олексій Каспрук. Детальніше про це читайте в нашій публікації .

Серед тем, які піднімались на засіданні виконкому, - відсутність процесів з закупівель необхідної для підприємства техніки. Варто підкреслити, що закупівлі не відбуваються, незважаючи на те, що комунальне підприємство потребує техніки та має кошти на неї.

Антоніна Бабюк, що входить до складу виконавчого комітету, брала участь у дискусії стосовно даного питання. Вона підкреслила, що саме присутній на засіданні колишній мер призначив Олександра летучого на посаду керівника "Спецкомунтрансу".

На це Каспрук відповів, що свого часу рекомендував пані Бабюк до складу виконавчого комітету, і в цьому він також припустився помилки.

Платинова Буковина, Чернівці

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