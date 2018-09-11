Каспрук з'явився на засіданні виконкому міської ради- 11.09.2018 10:26
На чергове засідання виконавчого комітету Чернівецької міської ради у вівторок, 11 вересня, несподівано з'явився усунутий з посади мера Чернівців Олексій Капрук.
Стало відомо, щоколишній очільник міста зайшов до 202 кабінету міськради та сів за стіл разом із іншими членами виконкому.
Окрім того, Каспрук також взяв планшет для голосування та побачив, що той технічно несправний. З ним екс-мер звернувся до працівників технічного відділу міськради з проханням відремонтувати планшет.
Нагадаємо, раніше секретар Чернівецької міської ради Василь Продан, що наразі тимчасово є виконуючим обов'язки міського голови в Чернівцях, заявляв, що має намір виключити Олексія Каспрука зі складу виконавчого комітету міськради.
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