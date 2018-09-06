



Чернівецькому бізнесмену підкинули у подвір’я гранату - 06.09.2018 17:03

Невстановлений бойовий вибуховий пристрій, що може бути бойовою гранатою, був підкинутий невідомими особами у подвір’я житлового будинку, де мешкає В’ячеслав Добровольський, президент бізнес-компанії "Техно". До правоохоронців стосовно даної події зателефонував сам потерпілий.

Подія сталася минулої ночі, о 2:30 6 вересня. Вибухівка здетонувала та пошкодила приміщення гаражу. Постраждалих в результаті даного інциденту немає, як повідомляють у чернівецькій поліції.



На експертизу до науково-дослідного експертно-криміналістичного центру були направлені залишки вибухівки. Згідно до частини 4 статті 296 Кримінального кодексу України (хуліганство) було відкрите кримінальне провадження. За даний злочин передбачене покарання у вигляді позбавлення волі терміном від трьох до семи років.

Добровольський повідомив про дану подію на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Платинова Буковина, Чернівці

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