Жінку стрілявшого у Харківській міськраді знайшли мертвою

- 21.08.2018 11:08
Жінку стрілявшого у Харківській міськраді знайшли мертвою

На Лисій горі у Харкові було виявлено тіло жінки з п'ятьма вогнестрільними пораненнями. Жінка виявилась дружиною порушника, що вчинив перестрілку у приміщенні Харківської міської ради у ніч на 20 серпня.

В поліції повідомляють - померлій було 42 роки, і на її тілі було виявлено щонайменше 5 поранень, зроблених за допомогою вогнестрільної зброї. Попередньо експерти оголошують, що смерть настала приблизно о 22:00 в неділю, 19 серпня. Окрім того, в буденку були проведені обшуки, та було виявлено пістолет та гвинтівку.

Самим нападником виявився колишній військовий Олександр Поярков 1971 року народження.

Стрілянина в Харківській міськраді, нагадаємо, відбулась в ніч на 20 серпня. В результаті загинув поліцейський, що прибув на виклик, та було важко поранено охоронця міськради. Нападника правоохоронці знешкодили на місці. Було встановлено, що чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Через деякий час стало відомим, що слідчі розглядають ще одну версію злочину, згідно якої до стрілянини у міськраді Харкова могла бути причетною ще одна особа. Начальник поліції Харківської області Олег Бех відзначив, зщо під підозрою є людина, яка ще жодного разу не потрапляла в поле зору правоохоронців. Наразі відправьовується інформація стосовно причетності даної особи.

Платинова Буковина

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