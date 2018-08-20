Поліція встановлює особу нічного стрільця біля Харківської мерії

- 20.08.2018 10:30
Поліція встановлює особу нічного стрільця біля Харківської мерії

20 серпня після полуночі, близько 00:37 неподалік від будівлі Харківської міськради невідомий вчинив обстріл. Наразі поліція встановлює особистість стрілка, як повідомили в відділі комунікації Національної поліції України в Харківській області.

В поліції порвідомляють, що стрілявшому на вигляд було приблизно 40-45 років. Це був чоловік зросту приблизно 165-170 см, середньої статури, з коротко підстриженим темно-русявим волоссям, з лобнимизалисинами. На чоловікові була синя джинсова курстка, синя футболка, чорні штани в стилі "мілітарі", сіра кепка та спортивні замшеві кросівки чорноо кольору.

Стрілець важко поранив охоронця мерії та вбив полісмена, який прибув за викликом. Так, охоронця оперували всю ніч, наразі він знаходиться в реанімації, і медики оціюють його стан як вкрай важкий. 20-річного полісмена Дмитра Кірієнко, який прибув на виклик, нажаль, врятувати не вдалось - він помер вже в лікарні. У поліцейського залишились дружина та маленька донька.

Згідно з даним інцидентом, було відкрито кримінальне провадження згідно з частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України, що описує навмисне вбивство, та згідно статті 348 Кримінального кодексу Украни, де злочин класифікується як посягання на життя працівника правоохоронного органу, члену громадського формування з охорони громадського порядку та державного кордону чи військовослужбовця.

Платинова Буковина

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