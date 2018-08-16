



Програма поетичного фестивалю Meridian Czernowitz 2018 - 16.08.2018 16:40

Нагадаємо, що міжнародний поетичний фестиваль Meridian Czernowitz цього року відбудеться з 7 по 9 вересня. Відначимо, що раніше організатори вже ознайомили з майбутніми учасниками цьогорічного фестивалю . Сьогодні ж стала відома програма поетичного свята Чернівців.

Вхід на всі заходи в рамках фестивалю Meridian Czernowitz 2018 - вільний.

Урочисте відкриття фестивалю призначене на п’ятницю, 7 вересня, і відбудеться з 11:15 до 12:00 у Літературному целанівському центрі. Модеруватиме Євгенія Лопата.

З 12:30 до 13:30 в Німецькому народному домі відбутуться німецькі поетичні читання за участю Герхарда Фалькнера та Зімони Трідер. Модератор та перекладач: Петро Рихло та Марк Бєлорусець.

З 14:00 до 14:30 в культурно-мистецькому туристично-інформаційному центрі Czernowitz, що на вул. Богдана Хмельницького, 68, можна взяти участь у неформальному спілкуванні з учасниками та організаторами Meridian Czernowitz 2018. Гостей пригощатимуть кавою та вином.

З 15:00 до 16:00 вв Центральному палаці культури відбудеться аудіовистава від театру вух за книжкою Христі Венгринюк "Народжуватись і помирати взутими". Тести та голос: Христя Венгринюк, голов - Ірина Фінгерова, гра на гітарі та перкусії - Денис Піліпенко, відеоарт від Агати Єгошиної.

З 16:30 до 17:45 в Центральному палаці культури за участі Ігоря Померанцева, Катерини Калитко та Олександра Бойчека відудеться дискусія "Ars Poetica. Окремий випадок".

З 18:15 до 19:15 в Буковинському медіа-центрі Belle Vue відбуватимуться поетичні читання, присвячені Австрії. Учасники - Міхаель Гаммершмід та Беттіна Балака. Модеруватимуть та перекладатимуть Петро Рихло та Марк Бєлорусець.

З 19:30 до 20:00 в Літературному целанівському центрі відкривається виставка "Деконструкція Жизель / Deconstructing Gisèle" герхарда Фалькнера та Нори Матоци. На гостей чекає частування вином.

О 21:00 в Центральному палаці культури розпочнеться винно-поетичний вечір з презентацією книжки "Вы меня слышите?" авторства Ігоря Померанцева. Модеруватиме Лідія Стародубцева.

О 22:30 в Центральному палаці культури розпочнеться презентація нової поетичної книжки Андрія Тужикова "Тривожні маки". Модеруватиме Христя Венгринюк.

Події на 8 вересня:

З 11:30 до 12:30 в Літературному целанівському центрі відбудеться ленція під назвою "Українські сторінки життя і творчості Агарона Аппельфельда" від Романа Дзика.

З 12:45 до 13:30 у дворі будинку Пауля Целана по вулиціСаксаганського, 5, відбудеться читання віршів Пауля Целана за участі Петра Рихла та Марка Бєлорусця.

З 14:00 до 14:45 в центрі культури "Вернісаж", що по вулиці Кобилянської, 53, відбудуться українські поетичні читання. Бере участь Катерина Калитко, модеруватиме Христя Венгринюк.

З 15:15 до 16:15 у Steinbarg Gallery&Café, що на вулиці Університетській, 11, відбудуться поетичні читання від авторів з Литви, Польщі та Румунії. Участь беруть Антанас Йонінас, Якуб Екер, Каюс Добреску. Модеруватиме Андрій Курков.

З 16:30 до 18:30 в Центральному палаці культури відбудеться дискусія на тему “Токсична пропаганда проти свободи слова: що може література в добу пост-правди?” Учасники: Віце-президент Українського ПЕН-клубу Андрій Курков, президент Австрійського ПЕНу Гельмут Нідерле, членкиня Німецького ПЕН Зімона Трідер, віце-президент Румунського ПЕуН Каюс Добреску, член Литовського ПЕНуАнтанас Йонінас, член Польского ПЕНу Якуб Екер, український медіа-експерт, член ПЕН-клубу Олексій Панич, Боріс Райтшустер (Німеччина).

З 19:00 до 19:30 в Центральному палаці культури за участі Дурса Грюнбайна відбудуться німецькі поетичні читання. Модеруватимуть та перекладатимуть Петро Рихло та Марк Бєлорусець.

О 19:45 відбудеться трансфер учасників та гостей від Центрального палацу культури до Літнього театру по вулиці Садовій, 1А.

З 20:30 до 21:30 в Літньгому театрі відбудеться презентація книжки Сергія Жадана "Антена" за участі автора.

З 21:30 до 23:00 в Літньому театрі відбудеться парад учасників фестивалю Meridian Czernowitz: Беттіна Балака (Австрія), Сіґал Бен-Яір (Ізраїль), Міхаель Гаммершмід (Австрія), Дурс Грюнбайн (Німеччина), Катерина Калитко (Україна), Тіло Краузе (Швейцарія), Андрій Любка (Україна), Ігор Померанцев (Україна), Герхард Фалькнер (Німеччина), Хіла Лахав (Ізраїль)

Заходи фестивалю на неділю, 9 вересня

О 10:00 від готелю "Буковина", з вулиці Головної, 141, відбудеться трансфер до Садгірської синагоги

З 10:45 до 11:45 в Садгірській синагозі відбудуться поетичні чинання за участі Дурса Гнюнбайна, Ліхи Лахав, Катерини Калитко.

О 12:00 з синагоги відбудеться трансфер до Єврейського цвинтаря в Садгорі.

З 12:15 до 12:45 за участі Головного равина Чернівецького регіону Менахема Менделя Гліценштейна відбудеться відвідування могили цадика на єврейському кладовищі.

О 13:00 з єврейського кладовища до Чернівецького обласного художнього музею відбудеться трансфер.

З 14:00 до 15:15 в Чернівецькому обласному художньому музеї відбуватиметься дискусія “Пауль Целан 100. Меридіан великого майстра німецької мови: Чернівці-Париж-Вічність” за участі герхарда Фалькнера, Петра Рихла, Марка Бєлорусця та Сергія Жадана. Модеруватиме Ігор Померанцев.

З 15:30 до 16:15 в Чернівецькому обласному художньому музеї відбудуться поетичні читання за участі поетів з Швейцарії та Австрії: Тіло Краузе, гельмута Нідерле. За переклад та модерацію відповідають Петро Рихло та Марк Бєлорусець.

З 16:45 до 17:30 в Буковинському медіа-центрі Belle Vue відбудуться поетичні читання за участі авторів з Ізраїлю - Хіли Лахав та Сігала Бен-Яіра. Модератором-перекладачем виступить Андрій Любка.

З 17:45 до 18:30 в Буковинському медіа-центрі Belle Vue відбудеться презентація книжок Педро Ленца “Мій друг машиніст крана” з перекладом Сергія Жадана та Євгенії Лопати, та “Кіпер – це я” з перекладом від Юрка Прохаська.

З 19:00 до 19:45 у Центральному палаці культури відбудеться розмова про заборонені форми любові й роман "Коханці Юстиції" Юрія Андруховича за участі, власне, Андруховича, та за модерацією Олександра Бойченка.

З 20:00 до 20:45 у Центральному палаці культури відбудеться презентація нового роману Андрія Любки "Твій погляд, Чіо-Чіо-сан" за участі автора. Модеруватиме Олександр Бойченко.

З 21:30 до 22:30 в Центральному палаці культури відбудеться музично-поетичний проект "Літографії" за участі Юрія Андруховича та польського гурту Karbido на підтримку їх одноіменного альбому.

Платинова Буковина, Чернівці

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