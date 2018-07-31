Дати проведення та учасники Меридіан Черновіц 2018

- 31.07.2018 16:48
Дати проведення та учасники Меридіан Черновіц 2018

В Чернівцях цього року знову відбудеться міжнародний поетичний фестиваль Meridian Czernowitz, що стане вже дев’ятим по рахунку.

Організатори фестивалю на сторінці у Facebook повідомили, що Meridian Czernowitz 2018 відбуватиметься протягом трьох днів - з 7 по 9 вересня.

Вже було оголошено одного з учасників фестивалю Meridian Czernowitz цього року. Ним стане поет, есеїст та перекладач Дурс Ґрюнбайн, що живе та працює у двох містах - Берліні та Римі. Після того, як по завершенню Холодної війни впала залізна завіса, Ґрюнбайн почав подорожувати світом, вирушивши до Європи, Південно-Східної Азії та США.

Серед інших учасників цьогорічного фестивалю - Андрій Тужиков, Андрій Курков, Юрій Андрухович, Олександр Бойченко, Андрій Любка, Петро Рихло, Христя Венгринюк, Ігор Померанцев, Сергій Жадан, Олексій Панич, Марк Бєлорусець, Катерина Калитко (Україна); Зімона Трідер, Тіло Краузе, Нора Матоца, Герхард Фалькнер (Німеччина); Міхаель Гаммершмід, Гельмут Нідерле, Беттіна Балака (Австрія); Тагель Фрош, Сіґал Бен-Яір (Ізраїль); Каюс Добреску (Румунія), Якуб Екер (Польща), Педро Ленц (Швейцарія) та Антанас Йонінас (Литва).

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: меридіан черновіц 2018, Meridian Czernowitz 2018

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