Матіос заявив про звільнення Холодницького

- 16.08.2018 10:06
Матіос заявив про звільнення Холодницького

За словами керівника військової прокуратури України Анатолія Матіоса, очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького незабаром звільнять з посади.

Матіос зазначив, що в Україні має наступити торжество закону, оскільки для звільнення голови САП є усі докази. Наразі головний військовий прокурор зазначає, що поки що він не має законних повноважень, однак, незабаром, вони з’являться, і винні отримають по заслугам.

Також Матіос не лишився осторонь міжвідомчого конфлікту між очільником САП Холодницьким та директором НАБУ Артемом Ситником. За словами військового прокурора, протиріччя між державними інститутами чинять дуже сильну шкоду країні.

Варто нагадати, що Національне антикорупційне бюро України протягом місяця здійснювало прослуховування очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького. Спецапаратура була встановлена в робочому кабінеті голови САП в акваріумі. На основі записів Холодницький звинувачується у втручанні у процес слідства, вчиненні тиску на суд, а також розголошенні оперативної інформації. Директор НАБУ Артем Ситник та Генеральний прокурор України Юрій Луценко звернулись до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів звільнити Холодницького з посади.

Зазначимо, що звільняти Холодницього комісія не спішить, однак, скарги стосовно дисциплінарних порушень було визнано.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Холодницький протизаконнно користується послугами державної охорони.

 

Платинова Буковина

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