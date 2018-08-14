



Холодницький вже другий рік незаконно охороняється державою - 14.08.2018 12:48

Керівник антикорупційної прокуратури України назар Холодницький, вже другий рік поспіль знаходиться піл державною охороною. Як стало відомо, президент України Петро Порошенко підписав розпорядження про надання Холодницькому охорони 19 листопада 2016 року.

Справа в тому, що президент не має права надавати заступнику генерального прокурора охорону Управління державної охорони України. Звідси витікає, що дане рішення було ухвалене незаконно.

Згідно заяв самого Холодницького, він звертався до генерального прокурора та до Адміністрації президента України після спроби підпалу дверей його квартири у 2016 році про надання державної охорони. Цікаво, що тоді про це не було озвучено жодних повідомлень на цей рахунок. Також зазначається, що автоматичного забезпечення охорони УДО для посади Холодницького не передбачається. Якщо би його життю щось загрожувало, охорону йому мала би забезпечувати поліція. За словами юриста Володимира Харченка, навіть на основі розпорядження президента України особа, що обіймає посаду голови Спеціальної антикорупційної прокуратури, заступника генпрокурора України, немає жодних підстав для надання такій особі охорони УДО.

Представники держохорони також не змогли відзначити відповідний пункт в законодавстві України, який би дозволив надавати за рішенням Порошенка державної охорони Холодницькому.

В обов’язки військовців Управління державної охорони України входить охорона владних будівель, охорони окремих чиновників топ-рівня - президентів, прем’єр-міністра, голову парламенту, голову ГПУ та декількох інших.

Платинова Буковина

Всі новини