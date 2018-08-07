



Тренінг для батьків: Як уберегти дітей від небезпечних ігор і спілкування в Інтернеті? - 08.08.2018 16:22

Обов'язок батьків - захищати свою дитину. У глобальному світі, де Інтернет приходить в кожен будинок і гаджети в руках дітей з'являються все раніше - батькам важливо встигнути уберегти дітей і підлітків від небезпек інтернет простору. Адже, не так давно була небезпечна гра Синій Кит, Зараз в мережі зявилася гра МОМО,

Однак, батьки не зможуть перебувати з дочкою або сином 24/7. Батькам важливо проаналізувати стою стратегію виховання і навчити дитину або підлітка побачити небезпеку і вжити заходів.

Як це зробити?

Я, Вікторія Шудель, психолог з багаторічним досвідом практики, експерт в дитячо-батьківських відносинах, мама двох підлітків, експерт в дитячо-батьківських відносинах, запрошую вас на онлайн тренінг, де дам практичні рекомендації про те, як батькам виховувати синів і дочок так, щоб уберегти їх від небезпек в соціальних мережах: онлайн іграх, онлайн спілкуванні. Я покажу на конкретніх прикладах - що необхідно робити батькам.

Що ви отримаєте за 2.5 години тренінгу?

Отримаете знання, які зможете застосовувати відразу ж після тренінгу і протягом багатьох років.

Побачите ваші помилки у вихованні.

Дізнаєтеся, як залежить поведінка дитини чи підлітка в соцмережі від його внутрішніх тривог і потреб.

Дізнаєтеся, як швидко і ефективно скорегувати свою стратегію виховання вашої дитини чи підлітка.

Чи зможете пробудити в дитині / підлітку його внутрішню пильність.

Дитина або підліток перестав вам довіряти? На тренінгу я розповім, як спілкуватися з дитиною або підлітком, щоб він вам довіряв.

Створите свій план зі зміни вашого спілкування так, щоб дитина або підліток вас чув.

Я проведу детальний розбір ситуацій, ви почуєте конкретні рекомендації у відповідях слухачів на питання онлайн, розберемо стратегії виховання і помилки в них.

Ви дізнаєтеся, як, не забороняючи дитині або підлітку використання гаджетів, бути впевненими в його безпеці.

Вартість онлайн тренінгу:

при оплаті до 10/08/2018: 250 гривень / 11 доларів / 10 євро / 550 рублів.

При оплаті з 11/08/2018: 400 гривень / 16 доларів / 15 євро / 900 рублів.

Оплата можлива з будь-якої країни, з будь-якої банківської карти світу

Для участі вам треба пройти реєстрацію - форма нижче. Після реєстрації, на протязі доби, вам на зазначену пошту прийдуть реквізити для оплати.

! Важливо коректно заповнювати поля при реєстрації! Не вірно або з однією помилкою вказана адреса і лист до вас не потрапить. Також завжди є ймовірність, що у відповідь лист потрапить в папку СПАМ. Перевіряйте і її.

Контакти психолога Вікторії Шудель: e-mail: vshudel@gmail.com , Тел., Viber, WhatsApp +380505056666

Будь ласка, зареєструйтеся на тренінг, заповнивши форму нижче:

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