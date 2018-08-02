



В Чернівцях дівчина скинулась з багатоповерхівки - 02.08.2018 11:06

В Чернівцях ввечері середи, 1 серпня, приблизно о 22:30, на лінію 102 надійшло повідомлення про самогубицю. Наразі поліція проводить розслідування щодо обставин даної події.

В прес-служби Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області повідомили про смертельну подію за участі 27-річної чернівчанки. Дівчина стрибнула вниз з п’ятиповерхової будівлі і розбилась насмерть.

За цим фактом було відкрито кримінальне провадження згідно статті 115 Кримінального кодексу України - умисне вбивство з приміткою "самогубство".

Відзначимо, що нещодавно в Хотині чоловік вчинив спробу суїциду через самоспалення . Наступного дня він помер від отриманих опіків в реанімацї. Ще раніше в Чернівцях дівчина намагалась стрибунти з моста через Прут. Завдяки оперативним діям поліцейських цю спробу самогубства вдалось попередити.

Платинова Буковина, Чернівці

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