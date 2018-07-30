



Буковинець помер в реанімації після акту самоспалення - 30.07.2018 12:20

В місті Хотин минулого тижня чоловік вчинив спробу самогубства через самоспалення.

В результаті, як відзначається, постраждалий отримав опіки 80% тіла I-IV ступеня. Чоловіка терміново доправили до Хотинської районної лікарні у реанімаційне відділення.

Про це повідомили в пресс-службі Чернівецької обласної держадміністрації.

За даними медиків Хотинської райлікарні, наступного дня після вчинення акту суїциду чоловік помер в реанімації. Як повідомляється, загиблий був мешканцем Хотина.

Платинова Буковина, Чернівці

Всі новини