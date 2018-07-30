Буковинець помер в реанімації після акту самоспалення- 30.07.2018 12:20
В місті Хотин минулого тижня чоловік вчинив спробу самогубства через самоспалення.
В результаті, як відзначається, постраждалий отримав опіки 80% тіла I-IV ступеня. Чоловіка терміново доправили до Хотинської районної лікарні у реанімаційне відділення.
Про це повідомили в пресс-службі Чернівецької обласної держадміністрації.
За даними медиків Хотинської райлікарні, наступного дня після вчинення акту суїциду чоловік помер в реанімації. Як повідомляється, загиблий був мешканцем Хотина.
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