



Розпочав роботу виборчий штаб ББП - 31.07.2018 12:26

Блок Петра Порошенка планує ініціювати передвиборчу кампанію, і вже розпочав роботу виборчий штаб, про що повідомив заступник голови фракції БПП Сергій Березенко.

На даний момент, за словами Березенка, партія сконцентрована на інших питаннях, однак, найближчим часом розпочнеться також і передвиборча кампанія. Наразі одним з актуальних питань лишається отримання автокефалії українською церквою.

Тим не менш, штаб вже розпочав свою роботу, хоча, поки що невідомо, хто його очилить. Березенко відмітив, що з кандидатурою керівника штабу ще не виначились, проте в процесі точно будуть задіяні усі фігуранти штабів, починаючи з 2014 року. Для кожного буде виділена певна частина роботи.

Кандидатом в президенти в штабі БПП є Петро Порошенко. Березенко відзначив, що чинний президент може бути наразі трохи більше за кандидата, оскільки без його участи не можуть бути прийняті базові та кінцеві рішення. Було названо ім’я керівника виборчої кампанії БПП. За словами Березенка, йдеться про Ігора Гриніва. Водночас, заступник голови фракції відзначив, ще керівник кампанії та керівник штабу - це різні особи, які треба відокремлювати одне від одного. У той час, як кампанія являє собою планування та стратегію, виборчий штаб - це більше виключна тактика, щось подібне до війська.

Сергій Березенко також додав, що БПП провели достлідження рейтингів кандидатів на майбутніх виборах президента України. За їхніми даними, на першому місці - чинний президент Петро Порошенко. Різниця між кандидатами перебуває у межах похибки.

Нагадаємо, раніше ми писали про рейтинг кандидатів у президенти України, згідно якого лідируючі позиції займає Юлія Тимошенко .

Платинова Буковина

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