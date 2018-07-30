



Тимошенко лідирує в рейтингу найбажаніших кандидатів в президенти - 30.07.2018 17:10

В рейтингу кандидатів на пост майбутнього президента України лідуючі позиціхї займає очільниця партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко.

Такі дані наводять у соціологічній групі Рейтинг на основі результатів дослідження суспільної думки.

Серед тих учасників опитування, які прийматимуть участь у виборах і вже визначились з кандидатом, свої голоси за Тимошенко віддадуть 17,1% респондентів.

9,7% учасників опитування готові віддати свій голос за Анатолія Гриценка. 8,9% мають намір підтримати Юрія Бойка. За Володимира Зеленського планують проголосувати 8,5% опитаних. 8,1% готові надати підтримку Олегу Ляшку, 7,8% - діючому президенту Петру Порошенку. 6,6% голосів можуть віддати за Святослава Вакарчука, та 4,2% - за Євгена Мураєва.

Серед учасників опитування, які планують брати участь у виборах, у показниках суттєво втратив Петро Порошенко, якого наразі випереджають Володимир Зеленський та Олег Ляшко. Його результат дорівнює 4,8%, і майже стільки - у Святослава Вакарчука. Серед тих осіб, хто визначився зі своїм кандидатом, різниця по відсотках голосів між дійсним президентом Порошенком та народним депутатом Мураєвим складає 3,6%, і це при тому, що Мураєв ще не озвучував своїх президентських амбіцій.

Якщо йдеться про тих кандидатів, за кого б люди ні в якому разі не проголосували, то такий антирейтинг очолив дійсний президент України Петро Порошенко. За нього не віддали свої голоси майже половина учасників опитування. Не готові відддавати свої голоси за Тимошенко 28,5% учасників, 26,9% - ха Арсенія Яценюка, та 26,2% - за Олега Ляшка.

Відзначимо, що група Рейтинг проводила дане опитування протягом 22 червня - 5 липня 2018 року. Серед опитаних - населення України у віці від 16 років та старше. Вибірка учасників здйснювалась за віком, статтю, регіонами та типом поселення. У сукупності було опитано 3200 респондентів. Похибка складає не більше 1,7%.

Платинова Буковина

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