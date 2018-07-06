



ДТП в Черновцах 6 июля 2018. Фото - 06.07.2018 13:17

В Черновцах за день пятницы, 6 июля, произошло уже две дорожные аварии. Примечательно, что обе они произошли по дороге на Калиновский рынок.

Так, ранее мы писали о ДТП, которое имело место на мосту в районе Калиновского рынка. На проезжей части столнулись микроавтобус и маршрутка. Больше информации о ДТП и фотогалерею смотрите здесь .

Вторая авария случилась ближе к улице Сечевых стрельцов (бывшая улица Московской олимпиады). Как видно на фото, одним из участников аварии является водитель черного хэтчбека.

На место для выяснения причин и обстоятельств аварии прибыло несколько патрулей полиции. Подробности - вскоре на нашем сайте.

Платиновая Буковина, Черновцы

Всі новини