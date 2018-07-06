ДТП на Калиновском мосту в Черновцах 6 07 2018. Фото- 06.07.2018 12:28
На автомобильном мосту в районе Калиновского рынка в Черновцах в пятницу, 6 июля, произошла авария.
По сообщениям свидетелей происшествия, на проезжей части столкнулись маршрутный автобус и красный микроавтобус марки Mercedes. Потерпевших в данном ДТП нет.
Также отмечается, что автомобили обоих участников аварии находятся на проезжей части, чем создают трудности при движении транспорта на обеих полосах дороги.
О причинах и обстоятельствах аварии читайте вскоре на нашем сайте.
Ниже смотрите фото с места происшествия.
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