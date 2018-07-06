



ДТП на Калиновском мосту в Черновцах 6 07 2018. Фото - 06.07.2018 12:28

На автомобильном мосту в районе Калиновского рынка в Черновцах в пятницу, 6 июля, произошла авария.

По сообщениям свидетелей происшествия, на проезжей части столкнулись маршрутный автобус и красный микроавтобус марки Mercedes. Потерпевших в данном ДТП нет.

Также отмечается, что автомобили обоих участников аварии находятся на проезжей части, чем создают трудности при движении транспорта на обеих полосах дороги.

О причинах и обстоятельствах аварии читайте вскоре на нашем сайте.

Ниже смотрите фото с места происшествия.

Платиновая Буковина, Черновцы

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