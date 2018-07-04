



В Южной Африке выпал снег - 04.07.2018 12:20

2 июля, в прошлый понедельник, снегом буквально засыпало столицу Южно-Африканской Республики - Кейптаун.

Сообщения об аномальной погоде распространили региональне медиа-источники.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Карпатах в конце июня 2018 года выпал снег.

Снегопад очень поразил местных жителей, что неудивительно, ведь снег сам по себе - очень редкое явление для ЮАР. Последний снегопад в Кейптауне имел иместо примерно 10 лет назад. Тогда снегопад привел к временному прекращению движения транспорта на некоторых горных перевалах. Также местами снег вызвал местами наводнения и затопления плотин.

В настоящее время метеорологи прогнозируют выпадения на текущей неделе порядка 50 см снега. Сейчас толщина снежного покрова составляет 10 сантиметров.

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