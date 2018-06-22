



В Карпатах выпал снег в ночь на 23 06 20108 - 23.06.2018 11:24

По информации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины стало известно, что прошлой ночью в Карпатах выпал снег. Под снегом оказался палаточный городок, в результате чего спасатели ГСЧС были тправлены на помощь туристам.

Сообщение о резком снижении температурных показателей и выпадении осадков в виде мокрого снега на высокогорье поступило в оперативно-спасательную службы Госслужбы по чрезвычайным ситуациям около 6:00 субботы, 23 июня.

В высокогорье на горе Близница Раховского района, недалеко от села Белин на тот момент находилась группа туристов из 35 человек, в том числе и 27 детей. В сообщении отмечалось, что им нужно сопровождение спасателей для спуска с горы.

Раховское горное поисково-спасательное отделение поисково-спасательной части аварийно-спасательного отряда специального назначения Управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Закарпатской области было привлечено для предоставления помощи туристам. Всего было привлечено 7 человек личного состава и 4 единицы техники.

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