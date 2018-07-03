



В Черновцах за долги ликвидировано предприятие-перевозчик - 03.07.2018 11:18

Напомним, во вторник, 3 июля, на маршруты не вышли автобусы №9, №9А, №20, №29 и №6, которые обслуживает перевозчик "Черновцы 2004". Мы писали о том, что предупреждений от перевозчика по поводу отмены движения не поступало.

Пролил свет на сложившуюся ситуацию глава Ассоциации перевозчиков Черновцов Николай Альбота. По его словам - речь о забастовке не идет, поскольку предприятие было вынуждено прекратить работу.

Задолженность компании-перевозчика "Черновцы 2004" составляет порядка 2 миллионов гривен. Было решено ликвидировать предприятие и выставить его на продажу, чтобы расчитаться с долгами. Альбота отметил, что он предупреждал городского голову о банкротстве предприятия и возможном прекращении работы.

Сейчас технику - 45 автобусов - выставили на продажу. Также известно, что 130 водителей "Черновцы 2004" после ликвидации останутся без работы.

Социальный маршрут №6, а также маршруты №9 и №20 в настоящее время обслуживают другие перевозчики. Осуществляется поиск компаний, которые могут обслуживать маршруты №9А и №29.

Платиновая Буковина, Черновцы

Всі новини