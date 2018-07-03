



В Черновцах снова бастуют маршрутчики - 03.07.2018 09:23

Маршрутки №9 в Черновцах утром 3 июля не вышли на рейсы, при этом, как отмечается, о забастовке заранее не предупреждалось.

По сообщению мэра Каспрука, другой перевозчик сегодня обеспечивает перевозки на маршрутах 9, 20 и 6 автобусами MAN.

Так, перевозчик "Черновцы 2004" без предупреждений остановил обслуживание социального маршрута №6, а также маршрутов №9, №9А, №20 и №29. Ни один автобус перевозчика сегодня не вышел в рейс. Для вынесения штрафных санкций были составлены соответствующие акты, а также было направлено предупреждене о досрочном прекращении действия временных договоров с перевозчиком в одностороннем порядке.

Так, в настоящее время на маршруте №9 работает четыре больших автобуса, маршрут №20 обслуживанет также 4 больших автобуса, а также 3 автобуса среднего класса выделили для обслуживания социального маршрута №6. Также городской совет ищет перевозчиков, которые могли бы временно обеспечить обслуживание маршрутов №9А и №29. Предполагается, что для №9А требуется 5 автобусов среднего класса, и 6 автобусов среднего класса - для маршрута №29.

Платиновая Буковина, Черновцы

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