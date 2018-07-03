В Черновцах снова бастуют маршрутчики

- 03.07.2018 09:23
В Черновцах снова бастуют маршрутчики

Маршрутки №9 в Черновцах утром 3 июля не вышли на рейсы, при этом, как отмечается, о забастовке заранее не предупреждалось.

По сообщению мэра Каспрука, другой перевозчик сегодня обеспечивает перевозки на маршрутах 9, 20 и 6 автобусами MAN. 

Так, перевозчик "Черновцы 2004" без предупреждений остановил обслуживание социального маршрута №6, а также маршрутов №9, №9А, №20 и №29. Ни один автобус перевозчика сегодня не вышел в рейс. Для вынесения штрафных санкций были составлены соответствующие акты, а также было направлено предупреждене о досрочном прекращении действия временных договоров с перевозчиком в одностороннем порядке.

Так, в настоящее время на маршруте №9 работает четыре больших автобуса, маршрут №20 обслуживанет также 4 больших автобуса, а также 3 автобуса среднего класса выделили для обслуживания социального маршрута №6. Также городской совет ищет перевозчиков, которые могли бы временно обеспечить обслуживание маршрутов №9А и №29. Предполагается, что для №9А требуется 5 автобусов среднего класса, и 6 автобусов среднего класса - для маршрута №29.

Платиновая Буковина, Черновцы

Ключові слова: перевозчики черновцы, маршрутки черновцы, перевозчик черновцы 2004

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

В Кадубовцах стихия сорвала крыши с домов и школы Серьезный ущебр сильные ливни в конце июня нанесли селу Кадубовцы Заставновского района. Непогода повредила
- 03.07.2018 17:50
Расследовать утечку данных Facebook будет ФБР Из-за масштабной утечки личных пользователей социальной сети Facebook к расследованию
- 03.07.2018 17:28
ЕС учредил санкции из-за судебной реформы Польши Польская судебная система вызывает вопросы у Европейского Союза, в связи с чем ЕС инициировал уже второе расследование
- 03.07.2018 16:31
Безвиз с Сербией увеличен в три раза Соглашение о безвизовом режиме с Сербией было расширено, как сообщил президент Украины Петр Порошенко
- 03.07.2018 15:10
Пострадавший в ДТП мотоциклист умер в реанимации В Новоселицком районе Черновицкой области накануне произошло серьезное ДТП
- 03.07.2018 12:41
Петровская ярмарка 2018: полная программа мероприятий Традиционный ггородской праздник торговли Петровская ярмарка 2018 отмечается 7-8 июля
- 03.07.2018 12:09
В Черновцах за долги ликвидировано предприятие-перевозчик Напомним, во вторник, 3 июля, на маршруты не вышли автобусы №9, №9А, №20, №29 и №6, которые обслуживает перевозчик
- 03.07.2018 11:18
В Украине проходит дополнительная сессия ЗНО 2018 На этой неделе стартовала дополнительная сессия внешнего независимого оценивания
- 03.07.2018 10:55
Кому придется менять документы при переименовании областей Процесс декоммунизации - длительный и требующий значительных финансовых затрат
- 03.07.2018 10:22
Для запиту публічної інформації діє нова форма Удосконалено форму для подання запиту на отримання публічної інформації, що знаходиться у володінні органів ДФС
- 03.07.2018 09:59

Всі новини