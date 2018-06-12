



В украинских реках ожидается подъем уровня рек - 12.06.2018 12:57

В реках Украины 12-13 июня ожидается повышение уровня воды в реках. Примерный подъем возможен примерно на 0,5-1,5 метра над уровнями.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

Так, значительный местный и склонный стокможет формироваться в течение 12 июня. Также предполагается образование в прикарпатском регионе локальных селевых потоков в местах, где ожидаются сильные ливни.

В частности, на 0,5-1,5 метра над уровнями 12-13 июня ожидается подъем уровня воды в реках бассейнов Днестра и Сяна на территории Львовской и Ивано-Франковской областей.

Напомним, ранее мы писали о том, что на большей части украинской территории 12-13 июня ожидаются ливни, грозы и град , а также шквальный ветер.

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