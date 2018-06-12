В украинских реках ожидается подъем уровня рек- 12.06.2018 12:57
В реках Украины 12-13 июня ожидается повышение уровня воды в реках. Примерный подъем возможен примерно на 0,5-1,5 метра над уровнями.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.
Так, значительный местный и склонный стокможет формироваться в течение 12 июня. Также предполагается образование в прикарпатском регионе локальных селевых потоков в местах, где ожидаются сильные ливни.
В частности, на 0,5-1,5 метра над уровнями 12-13 июня ожидается подъем уровня воды в реках бассейнов Днестра и Сяна на территории Львовской и Ивано-Франковской областей.
Напомним, ранее мы писали о том, что на большей части украинской территории 12-13 июня ожидаются ливни, грозы и град, а также шквальный ветер.
Коментарі (0)
Другие новости:
Когда станут известны результаты ЗНО 2018 В Украинском центре оценивания качества образования напомнили, по каким критериям определяются результаты ЗНО по каждому учебному предмету.
- 12.06.2018 17:52
- 12.06.2018 17:52
В результате обстрела Докучаевска пострадала мирная жительница В Донецкой области в оккупированном городе Докучаевск 12 июня под обстрел попало здание...
- 12.06.2018 17:04
- 12.06.2018 17:04
Через пару дней Укрзализныця запускает первые рейсы с питанием Как сообщил исполняющий обязанности главы правления Укрзализныци Вячеслав Кравцов, буквально спустя пару дней в четырех поездах УЗ будет
- 12.06.2018 16:35
- 12.06.2018 16:35
За год безвиза в Украине оформили более 5 млн биометрических паспортов Председатель Государственной миграционной службы Максим Соколюк рассказал о годе безвизового режима в Украине
- 12.06.2018 16:17
- 12.06.2018 16:17
В черновицком детсаду открыли метеостанцию В детском саду №47 в Черновцах была открыта познавательно-исследовательская площадка. Это позволит в игровой форме
- 12.06.2018 15:11
- 12.06.2018 15:11
Coca-Cola выпустила полностью прозрачный напиток Прозрачная кола - это не концепция, а вполне реальный продукт торговой марки Coca-Cola, созданный японским подразделением
- 12.06.2018 14:51
- 12.06.2018 14:51
Как в Китае борются с с нелегальным онлайн-гемблингом Китай – родина многих привычных для современного человека вещей. Бумага, компас...
- 12.06.2018 14:39
- 12.06.2018 14:39
Пчелы оказались способными считать Команда ученых из Австралии и Франции провели ряд исследований и установили, что пчелы обладают математическими способностями
- 12.06.2018 14:35
- 12.06.2018 14:35
Сегодня станет известно новое название Македонии В переговорах о новом названии Македонии Афины и Скопье пришли к финальному решению, и не за горами
- 12.06.2018 14:29
- 12.06.2018 14:29
На углу проспекта - Небесной Сотни в Черновцах отключение света 12 06 2018 В Черновцах на пересечении проспекта Независимости и улицы Небесной Сотни произошла авария, из-за которой случилось внезапное
- 12.06.2018 12:42
- 12.06.2018 12:42