



Украину ожидают грозы и шквальный ветер - 11.06.2018 16:53

В пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины сообщают о смене погоды в ближайшее время.

Как стало известно, сильные дожди с грозами, а также шквальным ветром и градом ожидаются до конца суток 11 июня, а также днем 12 июня, на большинстве территорий Украины.

Так, кратковременные дожди с грозами возможны до конца суток 11 июня. Сильные дожди, местами град, а также швальный ветер со скоростью до 15-20 метров в секунду ожидаются на Закарпатье и Прикарпатье. Ветер преимущественно южного и юго-восточного направления, в основном со скоростью от 7 до 12 метров в секунду.

Что касается погоды 12 июня, то на большинстве территорий Украины, за исключением южных областей, Луганской, Донецкой и Днепропетровской областей, ожидаются грозы. Сильные дожди в дневное время возможн на Прикарпатье и Закарпатье, местами возможен град, порывы ветра от 15 до 20 метра в секунду.

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