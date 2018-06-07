



Спецслужбы ищут взрывчатку в центре Черновцов 7 06 2018 - 07.06.2018 10:58

На улице Шевченко в Черновцах выше Головной в четверг, 7 июня, перекрыто движение. Поступило сообщение, что в одном из мусорных баков на улице Шевченко обнаружен подозрительный предмет, похожий на взрывчатку.

На место происшествия прибыли представители всех оперативных служб.

Проезжая часть в месте инцедента перекрыта предупредительной лентой, ограничено движение транспорта. Больше подробностей касаемо данного происшествия полиция озвучит в ближайшее время. Следите за обновлениями на нашем сайте.

Напомним, 4 июня в Черновцах на территории психиатрической больницы прогремел взрыв - сумка со взрывчаткой взорвалась в руках молодого человека.

Платиновая Буковина, Черновцы

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