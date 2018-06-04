



Взрыв в Черновцах возле психбольницы 4 06 2018 - 04.06.2018 15:35

Как стало известно, в Черновцах в районе психиатрической больницы, что находится на улице Мусоргского, взорвался неизвестный предмет.

Взрывчатка находилась в сумке, лежавшей просто на земле. Молодой человек 16 лет поднял сумку, и в этот момент раздался взрыв.

Очевидцы сообщают, что потерпевший бежал и звал на помощь, у него были руки в крови. Молодого человека госпитализировали. Позднее выяснилось, что юноша получил незначительные травмы - царапины, обошлось даже без поверхностных ран, и медики уже отпустили его.

На место происшествия прибыли полицейские, а также сотрудники экстренных служб города. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, сегодня, 4 июня, в Черновцах проходят масштабные международные антитеррористические учения, направленные на обнаружение и устранение двиерсионно-террористических групп. В связи с учениями сегодня состоялась эвакуация зданий Черновицкой областной госадминистрации и ратуши. Учения, как отмечается, будут длиться до 8 июня.

Платиновая Буковина, Черновцы

Всі новини