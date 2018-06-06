



Какие ошибки в ЗНО по английскому не учтут - 06.06.2018 12:36

На заседании правительства министр образования и науки Лилия Гриневич отметила, какая ошибка в тестировании по английскому языку не будет учитываться при подсчете результатов.

Как выяснилось, в одном из заданий слово “attraction” было написано с одной буквой “t”, что объяснили технической ошибкой при печати. Так, если участники ЗНО переписали это слово из задания также с одной “t”, то эту ошибку никому учитывать не будут. Данное решение также подтвердили в комиссии Украинского центра оценивания качества образования.

Напомним, тестирование по английскому языку в Украине в нынешнем году вызвало массу вопросов, при этом, большое количество участников обратились с жалобамии апелляциями. Дело в том, что в нынешнем году тестирование по данному предмету впервые проводилось с частью понимания речи на слух, то есть, аудирования, с которого и началось выполнение теста. Участники ЗНО жаловались на некачественное проведение аудирования, плохое технической обеспечение, а также неясное произношение дикторов. Отсутствие достаточного количества акустического оборудования усложняло понимание речи участниками, так как в многих классах двух колонок было недостаточно.

Апелляцию на процедуру проведения ЗНО 2018 по английскому языку подали 65 участников. Примечательно, что жалобы отклоняются, так как в перерыве между заданиями участники могли высказать свои жалобы на качество звука. Впрочем, далеко не все участники знали о такой возможности.

Подать апелляцию на процедуру проведения ЗНО могут все участники тестирования. Это возможно сделать сразу после проведения ЗНО в том же пункте тестирования.

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