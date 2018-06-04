



Участники ЗНО 2018 жаловались на аудирование по английскому - 04.06.2018 11:07

1 июня состоялось тестирование по английскому языку в рамках основной сессии ЗНО 2018. Тестирование по английскому в этом году впервые проходило с блоком заданий на понимание речи на слух - аудированием. В десятках украинских городов участники ЗНО жаловались на плохие условия проведения аудирования, и в УЦОКО дали комментарий по поводу сложившейся ситуации.

Наибольшее количество жалоб поступило из-за плохого качества звука, устаревшую технику, которая еще больше портила звучание, а также неразборчивое произношение диктора.

Некоторые отмечали, что долго не включался магнитофон с записью. Очень плохо было слышно речь участникам с последних парт. Одна из преподавательниц решила пройти тестирование для себя, и отметила также странное произношение диктора, некачественный звук даже при прослушивании с ноутбука. В целом же, аудирование и вопросы к нему оказались очень уместными в плане проверки знаний языка. Основные претензии были к качеству записи, а также к тому, что в классах, где проводили тестирование, имело место эхо, шум с улицы из-за открытых окон, что ее больше усложняло прослушивание и без того не самой понятной записи.

В Украинском центре оценивания качества образования поблагодарили всех подавших апелляцию. Материалы и заявления были переданы на рассмотрение в регламентные комиссии в региональные центры оценивания качества образования.

Также было отмечено, что максимум - 200 баллов - получит абитуриент, набравший больше всего баллов среди всех участников. Экспертная комиссия УЦОКО в ближайшее время установит пороговое значение "сдал/не сдал".

В УЦОКО успокоили участников ЗНО и отметили, что беспокоиться не о чем.

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