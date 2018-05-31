



Поезд Черновцы - Белгород-Днестровский станет ежедневным - 31.05.2018 16:33

В пресс-службе Укрзализныци сообщили об увеличении периодичности движения поезда сообщением Черновцы - Белгород-Днестровский (№136/135) на летний период.

Как стало известно, начиная с 17 июня, поезд будет курсировать ежедневно.

Речь идет о поезде Черновцы - Белгород-Днестровский, который курсирует круглый год. Теперь вместо графика через день поезд будет отправляться ежедневно в течение летнего периода.

Напомним, что ранее Укрзализныця добавила в функционал системы покупки билетов онлайн возможность узнать, оснащен ли вагон поезда системой кондиционирования. Подробнее читайте здесь .

Платиновая Буковина, Черновцы

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