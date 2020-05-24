Как узнать, будет ли в вагоне кондиционер- 24.05.2018 11:40
В онлайн-сервис приобретение железнодорожных билетов Укрзализныця добавила новую опцию. Теперь пассажир на стадии покупки билета может узнать, есть ли в вагоне кондиционер.
При выборе проездных документов пользователь может увидеть отметку «Без кондиционирования» и значок перечеркнутой снежинки. Если же такая пометка отсутствует, значит, кондиционер в вагоне присутствует.
Интересно, что соответствующая пометка также будет присутствовать и в билете.
Информация о наличии или отсутствии системы кондиционирования доступна для региональных поездов, а также поездов дальнего следования.
Коментарі (0)
Другие новости:
Теракт в Багдаде 24 05 2018 - есть погибшие В Багдаде террорист-смертник задействовал взрывное устройство, в результате взрыва которого погибло по меньшей мере семеро человек.
- 24.05.2018 17:47
- 24.05.2018 17:47
25 мая в Черновцах - последний звонок 2018 По словам начальника управления образования Черновицкого городского совета Сергея Мартынюка, в Черновцах в нынешнем году насчитывается более 3
- 24.05.2018 16:56
- 24.05.2018 16:56
На Чернівеччині провели операції з викриття наркобізнесу Слідчі вже звернулися з клопотанням до суду про призначення відповідних експертиз. За вчинення
- 24.05.2018 16:48
- 24.05.2018 16:48
6 участников ЗНО по украинскому языку на Буковине дисквалифицированы В Черновицкой области во время проведения внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе сегодня, 24 мая
- 24.05.2018 16:16
- 24.05.2018 16:16
В Китае поставлен рекорд по жонглированию кубиками Рубика Головоломка кубик Рубика пользуется успехом во всем мире. В разных уголках нашей планеты проводятся соревнования
- 24.05.2018 15:38
- 24.05.2018 15:38
Городской пляж в Черновцах открою 1 июня 1 июня в Черновцах состоится открытие городского пляжа, что находится по улице Донбасской. Перед открытием планируется успеть завершить все ремонтные работы.
- 24.05.2018 15:12
- 24.05.2018 15:12
В КНДР завершили демонтаж ядерного полигона Демонтаж ядерного полигона Пунгери был завершен властями Северной Кореи. Наблюдения и освещение событий осуществляли журналисты
- 24.05.2018 14:38
- 24.05.2018 14:38
Кіберполіція попереджає про небезпеку хакерських атак Про це повідомив начальник Департаменту кіберполіції Національної поліції України 23 травня, розповідаючи про заходи
- 24.05.2018 14:26
- 24.05.2018 14:26
На Буковине бус сбил ребенка В селе Красноильск Сторожинецкого района 23 мая произошло ДТП - под колеса микроавтобуса Mercedes попал 9-летний ребенок.
- 24.05.2018 14:10
- 24.05.2018 14:10
Великобритания просит увеличить переходный период Brexit Для решения возникших вопросов по границе с Ирландией Великобритания просит у Евросоюза второй переходный период для выхода
- 24.05.2018 12:53
- 24.05.2018 12:53