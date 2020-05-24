



Как узнать, будет ли в вагоне кондиционер - 24.05.2018 11:40

В онлайн-сервис приобретение железнодорожных билетов Укрзализныця добавила новую опцию. Теперь пассажир на стадии покупки билета может узнать, есть ли в вагоне кондиционер.

При выборе проездных документов пользователь может увидеть отметку «Без кондиционирования» и значок перечеркнутой снежинки. Если же такая пометка отсутствует, значит, кондиционер в вагоне присутствует.

Интересно, что соответствующая пометка также будет присутствовать и в билете.

Информация о наличии или отсутствии системы кондиционирования доступна для региональных поездов, а также поездов дальнего следования.

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