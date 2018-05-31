



ОБСЕ заметили 100 танков боевиков под Луганском - 31.05.2018 12:32

С помощью беспилотника мониторинговая миссия ОБСЕ обнаружила в районе оккупированного Луганска порядка 100 танков.

Недалеко от населенного пункта Круглик (31 км на северо-запад от Луганска) были замечены 34 танка неустановленного типа. Еще 19 танков, а также 24 буксируемых миномета либо гаубицы, 8 самоходных артиллерийских орудий были зафиксированы наблюдателями в районе населенного пункта Мирное. Кроме того, рядом с Шимшиновкой были замечены 13 танков, 8 танков и 7 буксируемых минометов рядом с Миусинском, 4 ЗРК неустановленного типа и 24 танка в районе Бугаевки.

Также на юго-восток от Миусинска в 6 км были обнаружены 7 ракетных систем зенитного огня типа Град, 7 РСЗО были отмечены в Мирном.

Напомним, недавно стало известно об обстреле боевиками патруля ОБСЕ на Донбассе. Мина разорвалась в 250 метрах от патрульного автомобиля. Как было установлено, обстрел осуществлялся из жилых районов Горловки.

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