



Боевики обстреляли патруль ОБСЕ из жилых районов - 29.05.2018 14:34

В районе населенного пункта Нелеповка Донецкой области по представителям специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе боевики открыли огонь.

Как стало известно, мина разорвалась всего в 250 метрах от автомобиля наблюдателей.



В пресс-центре штаба ООС отмечают, что представители СММ ОБСЕ осуществляли запуск беспилотника для наблюдений за местностью. В это время прилетела мина, которая взорвалась на довольно близком расстоянии от автомобиля ОБСЕ. В результате происшествия никто не пострадал. Предварительно отмечается, что огонь велся из жилых кварталов города Горловка.

Представительство ОБСЕ получило информацию о произошедшем. В штабе ООС сообщили, что по населенным пунктам огонь не открывался.

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