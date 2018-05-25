



Ответы ЗНО 2018 по украинскому языку - 25.05.2018 10:46

Накануне, 24 мая, состоялось тестирование по украинскому языку и литературе. Уже сегодня были опубликованы правильные ответы ЗНО 2018 по этому предметы, с которыми вы можете ознакомиться в таблице ниже либо на сайте Украинского центра оценивания качества образования.

Как и было заявлено ранее, правильные ответы ЗНО 2018 публикуются на следующий день после проведения тестирования.

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Отметим, что ЗНО по украинскому языку и литературе является традиционно самым масовым. Дело в том, что этот тест является обязательным для всех выпускников - его результаты пойдут в документ о полном среднем образовании как результат государственной итоговой аттестации. Кроме того, для поступления в высшие учебные заведения также необходимо пройти тестирование по украинскому языку и литературе.



В нынешнем году желающих пройти ЗНО по украинскому языку и литературе оказалось 323 407 человек, и это - 97% от общего количества зарегистрированных участников тестирования.

На выполнение заданий трех блоков ЗНО 2018 по украинскому языку и литературе выделялось 180 минут. Всего было 33 задания по языку, 24 задания по литературе и собсвенное высказывание.

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