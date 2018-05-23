Ответы ЗНО по математике 2018

- 23.05.2018 12:12
Ответы ЗНО по математике 2018

Основная сессия внешнего независимого оценивания знаний - ЗНО 2018 - стартовала 22 мая.

Первым было тестирование по математике. В Украинском центре оценивания качества образования отмечают, что в ЗНО 2018 по математике приняли участи 95% от общего количества зарегистрированных участников, а именно 106 551 человек. К процедуре тестрирования не были допущены 80 участников. 37 из них не были допущены в пункты ЗНО по причине опоздания, у 43 человек не было при себе одного из обязательных документов.

18 859 человек были задействованы в организации и проведении тестирования по математике. Кроме того, 143 общественных наблюдателя и 46 журналистов следили за соблюдением процедуры ЗНО в пунктах тестирования.

С правильными ответами на ЗНО 2018 по математике можно ознакомиться в таблице ниже. Результаты участников тестирования по данному предмету вскоре (но не позднее 15 июня) будут доступны на персональной странице участника.

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