ИИ научился определять будущие музыкальные хиты

- 18.05.2018 11:39
ИИ научился определять будущие музыкальные хиты

Ученые-математики из Калифорнийского университета в Ирвайне смогли создать платформу RandomForest, раотающую на базе искусственного интеллекта. Новая система смогла осуществить анализ более 500 тысяч музыкальных композиций, выпущенных в течение 30 лет - с 1985 по 2015 годы.

Исследователи сначала хотели "научить" нейросеть создавать музыкальные хиты, однако, результат оказался безуспешным. В то же время, система научилась определять, станет ли та или иная песня хитом.

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Так, ученые определили черты, какими обладают все известнейшие песни. Это и жанр музыки, и имя исполнителя или группы, и студия, где записывалась композиция, а также, собственно, ритм, тембр и тональность самой песни. Нейросети удавалось определять популярность композиции по звучанию с точностью до 74%. Точность прогноза может быть увеличена еще на 10%, ессли система RandomForest будет учитывать при анализе лейбл и имя исполнителя.

Результаты данного исследования также свидетельствуют о том, что за последние 30 лет стало намного меньше простых мелодий. Кроме того, существенно увеличилось количество песен грустного и лирического содержания. В то же время, хитами в основном становятся как раз веселые песни, которые находятся в меньшинстве.

Популярность поп-музыки и ее ответствлений также снизилась за последине 20 лет. Что касается наиболее популярной музыки на сегодняшний день, то речь идет об электронике с элемментами эмбиента.

Платиновая Буковина

Ключові слова: прогнозирование музыкальных хитов, музыка и искусственный интеллект, музыка и машины

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