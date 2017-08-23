



ИИ записал первый музыкальный альбом - 23.08.2017 12:11

Современные технологии развиваются крайне быстро, что в ближайшем будущем может привести к исчезновению ряда профессий. В том числе речь идет и о создании музыки. Так, совсем недавно был записан музыкальный альбом IAMAI. Все композиции на диске были созданы и воспроизведены без участия человека - искусственным интеллектом.

Sony Flow Machine - так называется специально созданное программное обеспечение, которое в прошлом году создало первую музыкальную композицию. Искусственный интеллект создал музыку в стиле The Beatles, которую помогал структурировать композитор-человек, также дополнивший композицию текстом.

Также была создана особая система ИИ, которая позволяет буквально за секунду создавать профессиональную музыку. Система была разработана стартапом Amper совместно с певицей Тэрин Саузерн, и результат сотрудничества искусственного интеллекта и артистки вы можете оценить ниже.

Искусственный интеллект использовал для создания музыки с нуля, именно так и появился на свет сингл Тэрин «Break Free». В систему Amper заранее внесли темп музыки, стиль, ритм и настроение, что позволило ИИ записать собственную музыку. Конечный продукт был дополнен текстом и вокалом Тэрин, и на выходе получилась полноценная музыкальная композиция. Кроме того, машина также создала музыкальное видео на песню.

Изначально предполагалось, что Amper будет писать музыку для предприятий, создавать для различных проектов фоновые мелодии, чтобы не вмешиваться в процесс лицензирования и авторских прав на музыку. Учитывая активное развитие технологий, ИИ в музыкальном направлении также будет продвигаться, потому не стоит исключать, что вскоре компьютеры смогут писать музыку не хуже, чем профессиональные композиторы.

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