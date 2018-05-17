Хуг отправляется с экстренным визитом на Донбасс- 17.05.2018 16:57
С внеочередной поездкой на Донбасс отправляется первый заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг, как отметили в пресс-службе организации.
Хуг отправится на Донбасс вечером четверга, 17 мая. Его внеплановая поездка связана с эскалацией конфликта и резким ухудшением обстановки с безопасностью в регионе, в частности, за прошедшие сутки.
Первый заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ намерен осуществить оценку обстановки вдоль линии разграничения, оценить, какое влияние ситцация оказывает на жизнь гражданского населения. Также Александр Хуг намерен провести с вовлеченными сторонами переговоры касаемо принятия мер, направленых на снижение напряженности на Донбассе.
Отметим, что в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе ситуация за последние сутки крайне обострилась. Российско-террористические формирования нарастили количество обстрелов, в особенности, с применением оружия, запорещенного минскими договоренностями.
Как стало известно, за прошедшие сутки 16 мая в зоне ООС погибло двое украинских бойцов, также четверо ранены. Утром 17 мая боевики осуществили обстрел Светлодарска, и под окнами местной школы прямо время уроков разорвался снаряд.
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